Terremoto Croazia, paura nucleare in Europa: centrale chiusa (Di martedì 29 dicembre 2020) Danni e vittime del Terremoto in Croazia, paura nucleare in Europa: centrale chiusa nella vicina Slovenia, almeno un morto finora. (screenshot video)Il forte Terremoto di magnitudo 6.3 che ha colpito oggi poco dopo mezzogiorno la Croazia ha provocato danni diffusi agli edifici in una città vicino alla capitale Zagabria. I vigili del fuoco hanno salvato un uomo e un ragazzo intrappolati in un'auto sepolta tra le macerie a Petrinja e li hanno portati su un'ambulanza per essere portati in ospedale. Ma per le strade è grande la distruzione: case crollate e mattoni, detriti, polvere ovunque. Leggi anche: Terremoto Croazia, nuova scossa avvertita in Emilia, Veneto e Marche Vittime e danni ...

