Terremoto Croazia oggi 6.4 (avvertito dal Veneto a Napoli): morto bimbo, chiusa centrale nucleare slovena (Di martedì 29 dicembre 2020) Una forte scossa di Terremoto in Croazia, con epicentro vicino Zagabria, è stata avvertita alle 12.19 in mezza Italia. Utenti su Twitter riferiscono di averla avvertita in Trentino, Veneto,... Leggi su ilmattino (Di martedì 29 dicembre 2020) Una forte scossa diin, con epicentro vicino Zagabria, è stata avvertita alle 12.19 in mezza Italia. Utenti su Twitter riferiscono di averla avvertita in Trentino,,...

MediasetTgcom24 : Terremoto di magnitudo 6.3 in Croazia, avvertito in Italia #Terremoto - DPCgov : ??#Terremoto con epicentro in #Croazia risulta avvertito in molte zone d'Italia. #SalaSituazioneItalia in contatto c… - Corriere : Terremoto in Croazia, avvertito anche a Trieste e in Veneto - madotsuki888 : RT @coluicheveglia: Come il 2020 prevede di farci passare queste sue ultime ore #29dicembre #Terremoto #croazia #earthquake - VirgilioVazzari : Croazia, terremoto di magnitudo 6.4: danni e crolli -