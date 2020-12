Terremoto Croazia, nuova scossa avvertita in Emilia, Veneto e Marche (Di martedì 29 dicembre 2020) Violentissimo Terremoto pochi minuti fa in Croazia, nuova scossa avvertita in Emilia, Veneto e Marche, decine di segnalazioni. Una violenta scossa di Terremoto, il cui epicentro si troverebbe a pochi chilometri da Zagabria, in Croazia, è stata avvertita anche in Italia. Segnalazioni arrivano da Trieste, Bologna, Verona e Padova. Non si conoscono ancora la magnitudo e l’entità del sisma, ma si pensa che la scossa sia davvero stata fortissima. Segnalazioni arrivano anche da Alba Adriatica, nel Nord dell’Abruzzo. Leggi anche: Terremoto di magnitudo 5.2 in Croazia: scossa avvertita anche a ... Leggi su ck12 (Di martedì 29 dicembre 2020) Violentissimopochi minuti fa inin, decine di segnalazioni. Una violentadi, il cui epicentro si troverebbe a pochi chilometri da Zagabria, in, è stataanche in Italia. Segnalazioni arrivano da Trieste, Bologna, Verona e Padova. Non si conoscono ancora la magnitudo e l’entità del sisma, ma si pensa che lasia davvero stata fortissima. Segnalazioni arrivano anche da Alba Adriatica, nel Nord dell’Abruzzo. Leggi anche:di magnitudo 5.2 inanche a ...

