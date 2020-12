Terremoto Croazia | nuova scossa avvertita in Emilia | Veneto e Marche

DPCgov : ??#Terremoto con epicentro in #Croazia risulta avvertito in molte zone d'Italia. #SalaSituazioneItalia in contatto c… - Agenzia_Ansa : +++#Terremoto di magnitudo 6 in #Croazia, scossa avvertita distintamente in Italia++++++++++++++ #ANSA - MediasetTgcom24 : Terremoto di magnitudo 6.3 in Croazia, avvertito in Italia #Terremoto - aghia_sophia : Ultime botte del 2020...giusto per ricordarci chi comanda. Terremoto in Croazia... #Terremoto #croazia #earthquake - MazzitellF : RT @ProfCampagna: #Earthquake Le immagini del #terremoto in #Croazia sono drammatiche. Centinaia di persone sotto le macerie ?? #PrayForCr… -

Ultime Notizie dalla rete : Terremoto Croazia

This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are ...La forte scossa di terremoto registrata in Croazia è stata avvertita chiaramente in gran parte del Nord-Est dell’Italia. Un terremoto di magnitudo provvisoria 6 è avvenuto in Croazia ed è stato ...