Terremoto Croazia, morta una bambina: chiusa centrale nucleare in Slovenia

Tetti crollati, edifici distrutti, feriti e morti. Il Terremoto di magnitudo 6.3 che ha colpito oggi il centro della Croazia è stato un colpo al cuore del paese. La città di Petrinja, epicentro del sisma, è stata distrutta a metà. Lo ha confermato il sindaco Darinko Dumbovi? all'emittente 24 Sata: "E' terribile – ha detto – ci sono morti e feriti, abbiamo visto una bambina morta in una piazza, il centro di Petrinja is destroyed. È un disastro". C'è almeno una vittima a seguito del devastante Terremoto, si tratta di una bambina, trovata senza vita nella piazza della città. Il sisma è stato avvertito distintamente anche in Italia, in più Regioni. È il più violento della storia della Croazia, che nella giornata di ieri, sempre nella stessa zona, è stata colpita da un ...

