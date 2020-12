Terremoto Croazia, il sindaco di Petrinja: «Sembra Hiroshima, non ho più mezza città» (Di martedì 29 dicembre 2020) Una bimba è morta, il numero dei feriti aumenta. Il sindaco di Petrinja, città a 50 km da Zagabria, è in collegamento diretto con la tv croata HRT. La disperazione di Darinko... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 29 dicembre 2020) Una bimba è morta, il numero dei feriti aumenta. Ildia 50 km da Zagabria, è in collegamento diretto con la tv croata HRT. La disperazione di Darinko...

Agenzia_Ansa : +++#Terremoto di magnitudo 6 in #Croazia, scossa avvertita distintamente in Italia++++++++++++++ #ANSA - MediasetTgcom24 : Terremoto di magnitudo 6.3 in Croazia, avvertito in Italia #Terremoto - DPCgov : ??#Terremoto con epicentro in #Croazia risulta avvertito in molte zone d'Italia. #SalaSituazioneItalia in contatto c… - Paolo_Tumolo : RT @mikyspeaker: LE PRIME IMMAGINI DA #ZAGABRIA #croazia #Terremoto #earthquake - deboramau : RT @LaNotiziaTweet: Violenta scossa di terremoto in Croazia. Il sisma di magnitudo 6.4 ha raso al suolo la città di Petrinja ed è stato avv… -