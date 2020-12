Terremoto Croazia – Forte scossa di Ml 6.4: E’ il sisma più forte mai registrato nel Paese (Di martedì 29 dicembre 2020) L?epicentro è stato individuato a pochi chilometri da Zagabria. Il sisma è stato avvertito lungo la costa Adriatica e in città come Milano, Bologna, Padova e Verona Un Terremoto di magnitudo 6.4 è stato registrato in Croazia e avvertito in Italia, lungo la costa Adriatica da Trieste all’Abruzzo. Lo riferisce l’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia. L’epicentro è stato Leggi su periodicodaily (Di martedì 29 dicembre 2020) L?epicentro è stato individuato a pochi chilometri da Zagabria. Ilè stato avvertito lungo la costa Adriatica e in città come Milano, Bologna, Padova e Verona Undi magnitudo 6.4 è statoine avvertito in Italia, lungo la costa Adriatica da Trieste all’Abruzzo. Lo riferisce l’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia. L’epicentro è stato

