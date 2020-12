Terremoto Croazia, evacuazione del Parlamento sloveno in diretta. Il video (Di martedì 29 dicembre 2020) Terremoto Croazia, evacuazione del Parlamento sloveno in diretta Roma, 29 dic. (askanews) – Il Parlamento sloveno in evacuazione nel momento in cui la terra in Croazia trema a causa di un forte Terremoto di magnitudo 6,4 che si è fatto sentire fino a Lubiana. (Testo e video Askanews) Leggi su formiche (Di martedì 29 dicembre 2020)delinRoma, 29 dic. (askanews) – Ilinnel momento in cui la terra intrema a causa di un fortedi magnitudo 6,4 che si è fatto sentire fino a Lubiana. (Testo eAskanews)

Agenzia_Ansa : +++#Terremoto di magnitudo 6 in #Croazia, scossa avvertita distintamente in Italia++++++++++++++ #ANSA - MediasetTgcom24 : Terremoto di magnitudo 6.3 in Croazia, avvertito in Italia #Terremoto - emergenzavvf : ?? Scossa #terremoto ML 6.4 alle ore 12:19 con epicentro nell'area di Petrinja in #Croazia: avvertita distintamente… - raffyrussooo : RT @effesronfleek: Ma in che senso il #Terremoto è stato in Croazia ma si è sentito in tutta Italia? Mi trema il culo (letteralmente) http… - mimmogammella2 : RT @fanpage: #Terremoto in Croazia, 'Come a Hiroshima'. Minuti terribili tra paura e smarrimento, intere città devastate. -