Terremoto Croazia, Dramma in una Scuola dell’Infanzia: Morto un Bimbo (Di martedì 29 dicembre 2020) Terremoto in Croazia di magnitudo, avvertito anche in Italia, da Trieste all’Abruzzo lungo tutta la costa Adriatica. A dichiararlo l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv). La scossa si è sentita anche nel Ravennate e a nord di Napoli. Danni molto gravi nella città di Petrinja: edifici crollati, interrotte elettricità e linee telefoniche. In base Leggi su youreduaction (Di martedì 29 dicembre 2020)indi magnitudo, avvertito anche in Italia, da Trieste all’Abruzzo lungo tutta la costa Adriatica. A dichiararlo l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv). La scossa si è sentita anche nel Ravennate e a nord di Napoli. Danni molto gravi nella città di Petrinja: edifici crollati, interrotte elettricità e linee telefoniche. In base

MediasetTgcom24 : Terremoto di magnitudo 6.3 in Croazia, avvertito in Italia #Terremoto - DPCgov : ??#Terremoto con epicentro in #Croazia risulta avvertito in molte zone d'Italia. #SalaSituazioneItalia in contatto c… - Corriere : Terremoto in Croazia, avvertito anche a Trieste e in Veneto - Elena45270569 : RT @Agenzia_Ansa: #Terremoto in #Croazia: gravi danni a #Petrinja, edifici crollati #ANSA - crisislabtweet : RT @Mauro_82: Stazioni sismiche di Sellano e Norcia, in Umbria. Impressionante la traccia del sisma con magnitudo 6.4 avvenuto in Croazia.… -