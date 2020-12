Terremoto Croazia di 6.3, avvertito in Italia dal Friuli alla Lombardia e sino a Bologna e Pescara (Di martedì 29 dicembre 2020) Una forte scossa di Terremoto in Croazia, con epicentro vicino Zagabria, è stata avvertita in un'ampia area del nord-est d'Italia. Utenti su Twitter riferiscono di averla avvertita in... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 29 dicembre 2020) Una forte scossa diin, con epicentro vicino Zagabria, è stata avvertita in un'ampia area del nord-est d'. Utenti su Twitter riferiscono di averla avvertita in...

