Terremoto Croazia – Almeno un morto | distrutto il centro di Petrinja

C'è almeno una vittima nel devastante Terremoto che ha colpito oggi il centro della Croazia. Il sindaco di Petrinja, la città epicentro del sisma, ha dato notizia della morte di un bambino. All'emittente 24 Sata, il sindaco Darinko Dumbovi? ha anche riferito che metà della città è distrutta. "E' terribile ha detto ci sono morti e feriti,

Agenzia_Ansa : +++#Terremoto di magnitudo 6 in #Croazia, scossa avvertita distintamente in Italia++++++++++++++ #ANSA - MediasetTgcom24 : Terremoto di magnitudo 6.3 in Croazia, avvertito in Italia #Terremoto - DPCgov : ??#Terremoto con epicentro in #Croazia risulta avvertito in molte zone d'Italia. #SalaSituazioneItalia in contatto c… - sorridicncausa : Scossa di terremoto di magnitudo 6,4 in Croazia, avvertita anche in Italia. Ragazzi incrociate le dita ci sono anco… - fuscomarina : quando c'è un'emergenza, in questo caso il #terremoto ( di mezzodì in croazia), TWITTER è in assoluto il mezzo piu… -