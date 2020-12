Terremoto Croazia – Almeno 6 morti e diversi feriti (Di martedì 29 dicembre 2020) Sono Almeno sei le vittime e decine i feriti del Terremoto di magnitudo 6.4 che ha colpito oggi la Croazia. I soccorritori sono al lavoro per cercare di estrarre due persone dalle macerie. L’epicentro è stato registrato a Petrinja, 60 chilometri a ovest di Zagabria, dove è morta una bambina di 12 anni. Altre quattro Leggi su periodicodaily (Di martedì 29 dicembre 2020) Sonosei le vittime e decine ideldi magnitudo 6.4 che ha colpito oggi la. I soccorritori sono al lavoro per cercare di estrarre due persone dalle macerie. L’epicentro è stato registrato a Petrinja, 60 chilometri a ovest di Zagabria, dove è morta una bambina di 12 anni. Altre quattro

