Terremoto al nord Italia, ha tremato anche Milano: paura e gente in strada. La situazione (Di martedì 29 dicembre 2020) Sisma in Italia dopo quello terribile di stamani in Crozia di magnitudo 6.2-6.3. Il bilancio purtroppo è ancora provvisorio. A dare la notizia della criticità della situazione il sindaco di Petrinja, la città epicentro del sisma a 44 km a sudest di Zagabria che tra le lacrime ha detto ai media croati: "Questo non ha nulla a che fare con la vita, la mia città è completamente distrutta. Ci sono dei bambini morti. Non si può descrivere, è come a Hiroshima". "Abbiamo bisogno di vigili del fuoco, un tetto è caduto su un'auto, abbiamo bisogno di aiuto", ha poi continuato chiedendo aiuto alla nazione. L'unica vittima accertata sarebbe una ragazzina 12enne. Lo ha riferito l'emittente N1, mentre Tomislav Fabijanic, responsabile dei servizi d'emergenza di Sisak, vicina alla città epicentro del sisma, ha parlato di numerosi feriti.

