Teresa Iaccarino | morta la giornalista volto storico di Telecapri

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 29 dicembre 2020)die Retecapri, èa 61 anni la. Aveva un male incurabile. Nella sua lunga carriera sia programmi di intrattenimento che di informazione e sport. Non solo, negli anni ’80ha fatto compagnia a moltissimi bambini presentando una trasmissione di cartoni animati. “L’Amministrazione comunale esprime profondo cordoglio per la scomparsa didell’emittenza privata in Campania ed è vicina ai familiari, ai colleghi ed a quanti ne hanno apprezzato la grande professionalità nei tanti anni della sua carriera.” Le parole del sindaco di Napoli Luigi de Magistris.è ...