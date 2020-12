Tendenze Primavera/estate 2021: Lo sport addosso (Di martedì 29 dicembre 2020) Non chiamiamolo actiwear. E non chiamiamolo nemmeno sportwear. Ma non c’è dubbio che quella delle passerelle sia una chiamata all’azione, all’attività e al dinamismo. Accenni sporty – dal sapore piacevolmente vintage – spuntano inequivocabilmente qua e là. Per le neo-divise delle donne atlete campionesse di vita quotidiana. Leggi su vanityfair (Di martedì 29 dicembre 2020) Non chiamiamolo actiwear. E non chiamiamolo nemmeno sportwear. Ma non c’è dubbio che quella delle passerelle sia una chiamata all’azione, all’attività e al dinamismo. Accenni sporty – dal sapore piacevolmente vintage – spuntano inequivocabilmente qua e là. Per le neo-divise delle donne atlete campionesse di vita quotidiana.

rubberdom : RT @VanityFairIt: Per quelle che amano farsi notare (ma anche per tutte le altre!) - VanityFairIt : Per quelle che amano farsi notare (ma anche per tutte le altre!) - zazoomblog : Tendenze Primavera-estate 2021: Arancione al potere - #Tendenze #Primavera-estate #2021: - IOdonna : 6 tendenze forti dalle sfilate Resort 2021 - laura_pugno : Su @VanityFairIt di oggi, il mio racconto sui pianeti immaginari e gli universi paralleli delle tendenze moda per l… -

Ultime Notizie dalla rete : Tendenze Primavera Tendenze Primavera/estate 2021: Lo sport addosso Vanity Fair.it Tendenze Primavera/estate 2021: Lo sport addosso

Non proprio (e non solo) tute. Ma il mondo dello sport invade con il suo dinamismo e la sua energia le passerelle. Armiamoci di sneaker (o anche no) e saltiamo più in alto e in lungo che possiamo ...

Nubifragi e vento, la preoccupazione di Coldiretti Puglia

Brusco abbassamento della temperature, con venti di burrasca che sferzano alberi e piante in pieno campo, associati a violenti nubifragi sono i primi effetti dell'ondata di maltempo iniziata dal giorn ...

Non proprio (e non solo) tute. Ma il mondo dello sport invade con il suo dinamismo e la sua energia le passerelle. Armiamoci di sneaker (o anche no) e saltiamo più in alto e in lungo che possiamo ...Brusco abbassamento della temperature, con venti di burrasca che sferzano alberi e piante in pieno campo, associati a violenti nubifragi sono i primi effetti dell'ondata di maltempo iniziata dal giorn ...