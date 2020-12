‘Telesina’ | raddoppio più vicino | aggiudicato l’appalto per il primo lotto dell’opera

Leggi su anteprima24

(Di martedì 29 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAnas (Gruppo FS Italiane) haoggi, martedì 29 dicembre 2020,integrato per la progettazione esecutiva dei lavori di ammodernamento a quattro corsie della strada statale 372 “Telesina” – 1°dal km 37,000 (svincolo di San Salvatore Telesino) al km 60,900 (svincolo di Benevento), in provincia di Benevento, per un investimento complessivo di circa 460 milioni di euro. “Un altro obiettivo centrato prima della chiusura dell’anno – ha dichiarato l’AD di Anas, Massimo Simonini. Anas avvia così la progettazione di un ulteriore potenziamento strategico per l’intera regione, in considerazione degli elevati volumi di traffico che si registrano lungo l’arteria stradale, in particolare nel beneventano”. Nel dettaglio, tale progetto rientra nel più ampio intervento di...