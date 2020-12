Tegola per il Cagliari: Marco Rog si rompe il legamento crociato (Di martedì 29 dicembre 2020) Brutto colpo per il Cagliari: il centrocampista croato Marko Rog si è rotto il legamento crociato, verrà operato domani in Germania. Notizia in arrivo da SkySport, secondo cui la stagione dell’ex Napoli sarebbe già terminata. Domani Rog sarà operato in Germania. Si susseguono sui social i messaggi di sostegno per il giocatore, che lascia un Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 29 dicembre 2020) Brutto colpo per il: il centrocampista croato Marko Rog si è rotto il, verrà operato domani in Germania. Notizia in arrivo da SkySport, secondo cui la stagione dell’ex Napoli sarebbe già terminata. Domani Rog sarà operato in Germania. Si susseguono sui social i messaggi di sostegno per il giocatore, che lascia un Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

MarcoBellinazzo : Tegola su @SerieA non per colpa della Lega. Una circolare odierna delle Entrate blocca gli effetti del decreto cre… - lookatbald : RT @MarcoBellinazzo: Tegola su @SerieA non per colpa della Lega. Una circolare odierna delle Entrate blocca gli effetti del decreto cresci… - IadevaiaLorenzo : RT @MarcoBellinazzo: Tegola su @SerieA non per colpa della Lega. Una circolare odierna delle Entrate blocca gli effetti del decreto cresci… - passione_inter : Sky - Tegola in casa Cagliari: stagione finita per Rog. Ora assalto a Nainggolan - - leoromoli : RT @fcin1908it: Sky - Tegola Cagliari: rottura del crociato per Rog. Mercato? Il primo nome resta Nainggolan - -