Tegola Cagliari, rottura del crociato per Marko Rog: si opererà in Germania (Di martedì 29 dicembre 2020) Pessime notizie per il Cagliari di Eusebio Di Francesco, che perde una pedina importante dell’11 titolare. Secondo quanto riportato da Sky Sport, a Marko Rog è stata infatti diagnosticata la rottura del crociato del ginocchio destro. Il centrocampista croato, che aveva lasciato il campo nell’ultima gara contro la Roma a causa di un problema al ginocchio, si opererà in Germania e non tornerà prima di sei mesi. Come magra consolazione, la società sarda potrà quantomeno approfittare dell’imminente mercato di gennaio per individuare un suo sostituto. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 29 dicembre 2020) Pessime notizie per ildi Eusebio Di Francesco, che perde una pedina importante dell’11 titolare. Secondo quanto riportato da Sky Sport, aRog è stata infatti diagnosticata ladeldel ginocchio destro. Il centrocampista croato, che aveva lasciato il campo nell’ultima gara contro la Roma a causa di un problema al ginocchio, siine non tornerà prima di sei mesi. Come magra consolazione, la società sarda potrà quantomeno approfittare dell’imminente mercato di gennaio per individuare un suo sostituto. SportFace.

