Tavecchio: «Per la Nazionale avevo chiamato Capello prima di Ventura» (Di martedì 29 dicembre 2020) Fabio Capello poteva diventare il CT della Nazionale, lo rivela l’ex presidente della FIGC Carlo Tavecchio. Le sue parole L’ex presidente della FIGC Carlo Tavecchio ha rilasciato un’intervista a Repubblica per presentare la sua candidatura al Comitato Regionale della Lombardia della Lega Nazionale Dilettanti. Ecco le sue parole. RITORNO – «avevo abbandonato l’idea di potermi occupare di calcio, fatto salvo per la mia squadretta, che ho dal 1974 e che quest’anno è in Eccellenza. Ma vari consiglieri regionali mi hanno pregato di riprendere in mano la situazione, visti i problemi personali dell’attuale presidente. Ma soprattutto perché la Lombardia è ormai considerata quasi come un comitato provinciale, non come la regione più importante d’Italia, con 170 mila tesserati, 1500 società, che ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 29 dicembre 2020) Fabiopoteva diventare il CT della, lo rivela l’ex presidente della FIGC Carlo. Le sue parole L’ex presidente della FIGC Carloha rilasciato un’intervista a Repubblica per presentare la sua candidatura al Comitato Regionale della Lombardia della LegaDilettanti. Ecco le sue parole. RITORNO – «abbandonato l’idea di potermi occupare di calcio, fatto salvo per la mia squadretta, che ho dal 1974 e che quest’anno è in Eccellenza. Ma vari consiglieri regionali mi hanno pregato di riprendere in mano la situazione, visti i problemi personali dell’attuale presidente. Ma soprattutto perché la Lombardia è ormai considerata quasi come un comitato provinciale, non come la regione più importante d’Italia, con 170 mila tesserati, 1500 società, che ...

angiuoniluigi : RT @repubblica: Oggi su Rep: ?? Una poltrona per Tavecchio: 'Hanno ancora paura di me' [di Matteo Pinci] - repubblica : Oggi su Rep: ?? Una poltrona per Tavecchio: 'Hanno ancora paura di me' [di Matteo Pinci] - repubblica : Una poltrona per Tavecchio: 'Hanno ancora paura di me' - SprintLombardia : Duro attacco di Carlo Tavecchio che in un comunicato stampa ne ha per tutti, anche per Alberto Paquali… - Matteo_NFL : Goo incommentabile!!!! E pensare che Tavecchio poteva essere già 2anni che calciava per i Falcons... #nfldaznitaly -

Ultime Notizie dalla rete : Tavecchio Per Calcio dilettanti, verso le elezioni Crl - Tozzo (Asola) in campo con Tavecchio: "Con lui maggior peso a Roma per combattere la riforma" La Voce di Mantova Tavecchio: «Per la Nazionale avevo chiamato Capello prima di Ventura»

Fabio Capello poteva diventare il CT della Nazionale, lo rivela l'ex presidente della FIGC Carlo Tavecchio. Le sue parole ...

Calcio Lombardia: Tavecchio attacca tutto e tutti!

MILANO – Si vota il governo del calcio lombardo e Carlo Tavecchio in un comunicato stampa si scaglia contro tutto e tutti facendo nomi e cognomi. Il giorno 9 gennaio p.v. si voterà in via definitiva.

Fabio Capello poteva diventare il CT della Nazionale, lo rivela l'ex presidente della FIGC Carlo Tavecchio. Le sue parole ...MILANO – Si vota il governo del calcio lombardo e Carlo Tavecchio in un comunicato stampa si scaglia contro tutto e tutti facendo nomi e cognomi. Il giorno 9 gennaio p.v. si voterà in via definitiva.