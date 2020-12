Tavecchio: “Non pensavo di fare ancora paura. Ho lasciato una grande eredità” (Di martedì 29 dicembre 2020) “Avevo abbandonato l’idea di potermi occupare di calcio, fatto salvo per la mia squadretta, che ho dal 1974 e che quest’anno è in Eccellenza. Ma vari consiglieri regionali mi hanno pregato di riprendere in mano la situazione, visti i problemi personali dell’attuale presidente. Sto facendo un pensierino anche a rientrare in consiglio federale? E’ sempre un’opportunità, se chi vi siede lo fa disinteressatamente. Certo, si potrebbe vedere, perché no?“. Lo ha detto Carlo Tavecchio, ex presidente della Figc, che di recente si è candidato alle elezioni del comitato regionale della Lombardia. “Il mio è un atto d’amore, ma un minuto dopo la mia decisione si sono aperte le cateratte: non pensavo che Tavecchio potesse fare ancora paura – ha aggiunto Tavecchio -. In Federcalcio ... Leggi su sportface (Di martedì 29 dicembre 2020) “Avevo abbandonato l’idea di potermi occupare di calcio, fatto salvo per la mia squadretta, che ho dal 1974 e che quest’anno è in Eccellenza. Ma vari consiglieri regionali mi hanno pregato di riprendere in mano la situazione, visti i problemi personali dell’attuale presidente. Sto facendo un pensierino anche a rientrare in consiglio federale? E’ sempre un’opportunità, se chi vi siede lo fa disinteressatamente. Certo, si potrebbe vedere, perché no?“. Lo ha detto Carlo, ex presidente della Figc, che di recente si è candidato alle elezioni del comitato regionale della Lombardia. “Il mio è un atto d’amore, ma un minuto dopo la mia decisione si sono aperte le cateratte: nonchepotesse– ha aggiunto-. In Federcalcio ...

