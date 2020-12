Tagliato del 20% lo stipendio a medico negazionista nel Torinese

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 29 dicembre 2020) Una sanzione disciplinare per aver diffuso sul web teorie negazioniste sulla pandemia. È quanto ha deciso l’Asl To4 nei confronti di Giuseppe Delicati,di famiglia con studio a Borgaro, nel. In un video ilsollevava forti dubbi sull’esistenza della pandemia e sull’efficacia del vaccino antinfluenzale, citando fonti non meglio specificate del Pentagono. Dopo l’inchiesta della procura di Ivrea per procurato allarme e la segnalazione all’ordine dei medici, l’Asl ha disposto la sanzione disciplinare che consiste nella riduzione dello“nella misura del 20% per 5 mesi cinque” a partire dal 31 dicembre.