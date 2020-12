Switch cambia pelle! Nintendo collabora con Starlight per portare speciali console negli ospedali degli USA (Di martedì 29 dicembre 2020) A quanto pare, Nintendo Switch non è la console portatile definitiva! La Starlight Gaming Station di Nintendo - non una nuova console, ma una versione speciale di Switch progettata per ospedali e centri sanitari - è una particolare stazione da gaming nata dalla collaborazione tra Nintendo e Starlight dotata di 25 giochi e che può essere spostata in stanze diverse. The Gaming Station è stata annunciata lo scorso anno al Mary Bridge Children's Hospital di Tacoma, Washington. Lo stesso ospedale è stato il primo a ricevere la console, che è disponibile in quattro design ed è stata progettata appositamente per essere facile da disinfettare e pulire. I 25 giochi pre-caricati su Gaming ... Leggi su eurogamer (Di martedì 29 dicembre 2020) A quanto pare,non è laportatile definitiva! LaGaming Station di- non una nuova, ma una versione speciale diprogettata pere centri sanitari - è una particolare stazione da gaming nata dallazione tradotata di 25 giochi e che può essere spostata in stanze diverse. The Gaming Station è stata annunciata lo scorso anno al Mary Bridge Children's Hospital di Tacoma, Washington. Lo stesso ospedale è stato il primo a ricevere la, che è disponibile in quattro design ed è stata progettata appositamente per essere facile da disinfettare e pulire. I 25 giochi pre-caricati su Gaming ...

vinborriello : Siete già attrezzati per il nuovo #digitaleterrestre? Tutti i dettagli su date, aree geografiche per lo switch off… - IDKTETSUROU : ok spiegatemi come si cambia il nome dell'acc sulla switch perché hanno messo il mio deadname ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Switch cambia Nintendo cambia idea: si può usare l'alcool per disinfettare Nintendo Switch NintendOn Digitale terrestre, dal primo maggio si cambia, nuove frequenze in queste città

Nuovo switch in arrivo per i nostri decoder del digitale terrestre. Non stiamo parlando del passaggio alla tecnologia DVB-T2, il nuovo standard che ci metterà in pari con le regole della comunità euro ...

Digitale Terrestre: Switch off ci siamo. Ecco tutte le date

Con l'inizio del 2021 prendera il via il processo per lo switch off del digitale terrestre. Ecco quali saranno le prime reggioni.

Nuovo switch in arrivo per i nostri decoder del digitale terrestre. Non stiamo parlando del passaggio alla tecnologia DVB-T2, il nuovo standard che ci metterà in pari con le regole della comunità euro ...Con l'inizio del 2021 prendera il via il processo per lo switch off del digitale terrestre. Ecco quali saranno le prime reggioni.