Superman & Lois: il trailer della serie tratta dai fumetti della DC

The CW ha condiviso il trailer di Superman & Lois, la nuova serie tratta dai fumetti della DC con star Tyler Hoechlin ed Elizabeth Tulloch. Superman & Lois è la nuova serie tratta dai fumetti della DC che debutterà su The CW il 23 febbraio 2021 e di cui il network ha ora condiviso il trailer. Il filmato mostra il supereroe in volo e qualche breve immagine della sua famiglia. La serie Superman & Lois, con star Tyler Hoechlin ed Elizabeth Tulloch nella parte dei protagonisti, ...

The CW ha diffuso oggi il primo teaser trailer della nuova serie Dc targata The CW con protagonisti Tyler Hoechlin e Bitsie Tulloch.

Superman & Lois: il trailer della serie tratta dai fumetti della DC

