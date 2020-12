Sul vaccino stavolta ha torto la Germania (Di martedì 29 dicembre 2020) È notizia recente che la Germania abbia acquistato trenta milioni di dosi aggiuntive del vaccino Pfizer-BionTech, in negoziazione separata bilaterale con la casa farmaceutica (che ha siti produttivi in territorio tedesco). Qualunque sia il giudizio di merito (ha fatto bene? ha fatto male? potevamo farlo anche noi?), occorre sottolineare che l’azione della Germania si colloca al di fuori dell’accordo europeo sulla contrattazione centralizzata, il cui spirito consiste nell’approccio comune all’acquisto dei vaccini (non solo di Pfizer) all’insegna della proporzionalità e della solidarietà tra Stati membri. L’articolo 7 dell’Allegato alla Decisione europea del 18 giugno, recante la disciplina dell’approccio centralizzato all’acquisto dei vaccini anti-Covid, riporta l’obbligo per gli Stati membri, inclusi nell’accordo stesso, di non ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 29 dicembre 2020) È notizia recente che laabbia acquistato trenta milioni di dosi aggiuntive delPfizer-BionTech, in negoziazione separata bilaterale con la casa farmaceutica (che ha siti produttivi in territorio tedesco). Qualunque sia il giudizio di merito (ha fatto bene? ha fatto male? potevamo farlo anche noi?), occorre sottolineare che l’azione dellasi colloca al di fuori dell’accordo europeo sulla contrattazione centralizzata, il cui spirito consiste nell’approccio comune all’acquisto dei vaccini (non solo di Pfizer) all’insegna della proporzionalità e della solidarietà tra Stati membri. L’articolo 7 dell’Allegato alla Decisione europea del 18 giugno, recante la disciplina dell’approccio centralizzato all’acquisto dei vaccini anti-Covid, riporta l’obbligo per gli Stati membri, inclusi nell’accordo stesso, di non ...

