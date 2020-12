Strage Covid: altri 659 morti nell'Italia dove qualcuno protestava per i veglioni (Di martedì 29 dicembre 2020) I dati non sono buoni e vengono in mente le esternazioni dei vari presidente di regione (Fontana tra tutti) che si indignavano nel vedere che la loro regione era in fascia rossa. Perché se fosse ... Leggi su globalist (Di martedì 29 dicembre 2020) I dati non sono buoni e vengono in mente le esternazioni dei vari presidente di regione (Fontana tra tutti) che si indignavano nel vedere che la loro regione era in fascia rossa. Perché se fosse ...

Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 11.212 nuovi casi di coronavirus, a fronte di 128.740 tamponi effettuati. Il tasso di positività è sceso all'8,7%. Calano i ricoveri ...

