Stirpe stuzzica il Napoli | «Noi rispettiamo le regole | non abbiamo coinvolto l’ASL»

(Di martedì 29 dicembre 2020) Maurizio, presidente del Frosinone, ha parlato della gara disputata contro il Pordenone nonostante 14 positivi. Le sue parole Maurizio, presidente del Frosinone, ha rilasciato un’intervista a Il Corriere della Sera sulla gara disputata contro il Pordenone. ASL – «Nonvoluto coinvolgerla perché siamo per il rispetto dellee ritengo che il calcio e la FIGC abbiano gli strumenti per evitare interferenze, basta volerlo». PROTOCOLLO – «Leprevedono che i positivi devono essere individuati a 48 ore dalla partita, noi neriscontrati molti il giorno prima quindi, anche avessimo voluto, non avremmo potuto rinviare il match con il Pordenone. Ma che senso ha? Il protocollo era stato preparato mesi fa, andrebbe aggiornato». Leggi su Calcionews24.com