"Stendiamo un velo pietoso". GF Vip, attacco al veleno contro Alfonso Signorini (Di martedì 29 dicembre 2020) Non ci sono solamente scontri nella Casa tra i vari protagonisti. Vi abbiamo riferito in articoli precedenti di litigi clamorosi soprattutto tra Giulia Salemi e Dayane Mello, causati dal rapporto dell'influencer con Pierpaolo Pretelli. E su questa vicenda è intervenuto anche Enock Barwuah: "Quello che combina Pierpaolo sono ca…i suoi, è grande e vaccinato e decide con la sua testa. Voglio solo che sia felice, deciderà lui con chi esserlo", ha poi concluso il fratello di Mario Balotelli. Ciò che ha fatto però imbestialire un ex concorrente del reality show è stato il perdono concesso a Samantha De Grenet. La donna aveva infatti proferito frasi durissime e gravissime nei confronti di Stefania Orlando, ma non è scattata la squalifica dal programma. Da parte di Samantha ci sono state minacce vere e proprie e molti telespettatori si sarebbero aspettati provvedimenti severi, visto che ...

