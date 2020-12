Stefano De Martino nel cast di una nota serie tv italiana | ecco tutti i dettagli!

Leggi su isaechia

(Di martedì 29 dicembre 2020) Fervono i preparativi per la nuova stagione di Che Dio ci aiuti. In onda dal 7 gennaio su Rai 1, la fiction è ormai giunta alla sua sesta edizione e gli ascolti continuano a premiare unsemplice ma d’impatto. Dopo l’abbandono di Arianna Montefiori e Cristiano Caccamo, vedremo invece il ritorno di Diana Del Bufalo accanto a Elena Sofia Ricci, Gianmarco Saurino e Francesca Chillemi. Questa stagione vedrà vari cambiamenti nella, tra cui la location che si è spostata ad Assisi, e la protagonista, Suor Angela, in piena crisi con la fede a causa del suo passato burrascoso col padre. Proprio la Ricci, che interpreta Suor Angela, è stata intervistata da NuovoTv ed ha svelato una anticipazione interessante. Potremo vedere il ballerinoDenelle vesti di attore. In realtà, la sua sarà solo una parte ...