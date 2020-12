Sportitalia, Paolo Bargiggia entra nella squadra: condurrà il nuovo programma ‘Senza filtri’ (Di martedì 29 dicembre 2020) Grandi novità in arrivo per Sportitalia. A partire da lunedì 4 gennaio, infatti, la redazione potrà contare sul contributo di Paolo Bargiggia, ex giornalista Mediaset, che condurrà il nuovo programma ‘Senza filtri’, in onda ogni lunedì, mercoledì e venerdì. Bargiggia, attraverso il proprio profilo Twitter, ha espresso tutta la sua soddisfazione e la sua voglia di iniziare questa avventura: “Un onore e un piacere poter portare il mio contributo alla TV dello sport per eccellenza. Un baluardo per l’informazione sportiva dura e pura. Grazie a Sportitalia e al direttore Michele Criscitiello. Ai ragazzi della redazione una promessa: ci divertiremo onorando la maglia!” SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 29 dicembre 2020) Grandi novità in arrivo per. A partire da lunedì 4 gennaio, infatti, la redazione potrà contare sul contributo di, ex giornalista Mediaset, cheil, in onda ogni lunedì, mercoledì e venerdì., attraverso il proprio profilo Twitter, ha espresso tutta la sua soddisfazione e la sua voglia di iniziare questa avventura: “Un onore e un piacere poter portare il mio contributo alla TV dello sport per eccellenza. Un baluardo per l’informazione sportiva dura e pura. Grazie ae al direttore Michele Criscitiello. Ai ragazzi della redazione una promessa: ci divertiremo onorando la maglia!” SportFace.

Alfonso04642363 : @MCriscitiello @Paolo_Bargiggia @tvdellosport Spiace per Sportitalia - Fracasci83 : @MCriscitiello @Paolo_Bargiggia @tvdellosport Un motivo in più per non guardare sportitalia. - Marylena_88 : RT @sportface2016: #Sportitalia, Paolo #Bargiggia entra nella squadra: condurrà il nuovo programma 'Senza filtri' - GeminiRinoP : @MCriscitiello @Paolo_Bargiggia @tvdellosport Una rqgioe in più per NON guardare Sportitalia. Bargiggia il cazzaro chi se lo caga? - sportface2016 : #Sportitalia, Paolo #Bargiggia entra nella squadra: condurrà il nuovo programma 'Senza filtri' -

