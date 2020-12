Speed skating | i 31 convocati dell’Italia per raduno a Baselga di Pinè delle Nazionali senior e junior

(Di martedì 29 dicembre 2020) Leitalianedichiuderanno il 2020 adi, in Trentino: in tutto sono 31 gli elementi che si sono radunati ieri e lavoreranno fino a giovedì 31 dicembre. Assieme a loro il DS Maurizio Marchetto, l’allenatore sprint Matteo Anesi e gli allenatori degli azzurrini, Enrico Fabris e Matteo Rigoni. Di seguito i tredicidella Nazionale: Federica Maffei (C.S. Carabinieri), Laura Peveri (Fiamme Oro), Linda Rossi (Torollski Center), Francesco Betti (Fiamme Oro), David Bosa (Fiamme Oro), Davide Ghiotto (Fiamme Gialle), Andrea Giovannini (Fiamme Gialle), Michele Malfatti (Fiamme Gialle), Mirko Giacomo Nenzi (Fiamme Gialle), Jeffrey Rosanelli (Sporting Club Pergine), Enrico Salino ...

Le Nazionali italiane senior e junior di speed skating chiuderanno il 2020 a Baselga di Pinè, in Trentino: in tutto sono 31 gli elementi che si sono radunati ieri e lavoreranno fino a giovedì 31 dicem ...Sarà una stagione compressa e senza possibilità di respiro. Lo speed skating è ancora in attesa di andare in scena sugli ovali di ghiaccio internazionali. La pandemia globale ha costretto il Consiglio ...