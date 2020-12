Spadafora: “Tifosi negli stadi? Ci sono altre priorità” | Calcio News (Di martedì 29 dicembre 2020) ULTIME NOTIZIE Calcio News - Vincenzo Spadafora, Ministro dello Sport, ha parlato della possibilità di riaprire gli stadi a gennaio Spadafora: “Tifosi negli stadi? Ci sono altre priorità” Calcio News Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di martedì 29 dicembre 2020) ULTIME NOTIZIE- Vincenzo, Ministro dello Sport, ha parlato della possibilità di riaprire glia gennaio: “? CiPianeta Milan.

PianetaMilan : #Spadafora: 'Tifosi negli stadi? Ci sono altre priorità' | Calcio News - SilviaPrato1 : RT @mirkonicolino: #Spadafora: 'Tifosi allo stadio a gennaio? Non credo proprio, non è una priorità'. Riapriranno palestre, centri benesser… - crespo5b : RT @mirkonicolino: #Spadafora: 'Tifosi allo stadio a gennaio? Non credo proprio, non è una priorità'. Riapriranno palestre, centri benesser… - roby011268 : RT @mirkonicolino: #Spadafora: 'Tifosi allo stadio a gennaio? Non credo proprio, non è una priorità'. Riapriranno palestre, centri benesser… - lungoparma : Stadi chiusi anche a gennaio. Palestre e piscine verso l’ok: Gli stadi italiani resteranno chiusi anche a gennaio,… -