Spadafora, Ministro Sport: "Escludo ritorno tifosi allo stadio a gennaio. Altre le priorità" (Di martedì 29 dicembre 2020) Vincenzo Spadafora sul ritorno dei tifosi allo stadio Dopo le dichiarazioni dei giorni scorsi del presidente della FIGC Gabriele Gravina si augurava un ritorno dei tifosi allo stadio già da gennaio, il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora è intervenuto sulla questione ad Agorà, programma televisivo in onda su Rai3. "tifosi allo stadio a gennaio? Io Escludo che a gennaio ci possa essere questa possibilità. Lo dico molto chiaramente. Ognuno dal proprio punto di vista, parlo dei tifosi, vorrebbe riprendere i propri hobby. Noi come Governo ...

