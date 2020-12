Southampton-West Ham | formazioni e in tv

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 29 dicembre 2020)Ham, match validoper la sedicesima giornata di Premier League, si giocherà martedì 29 dicembre 2020 alle ore 19 al St. Mary’s Stadium. Come arrivano le due squadre? Entrambe le compagini sono in corsa per unposto in Europa League. Ipadroni di casa, che nel turnoprecedente hanno pareggiato a reti bianche sulcampo del Fulham, non vincono da tre turni e occupano il nono posto in classifica con 25 punti. Gli ospiti, reduci anch’essi da unpareggio controil Brighton tra le mura amiche, sono al decimo posto con 21 punti.Ham: le probabiliIl tecnico del, Hasenhuttl, dovrà apportare qualche modifica nella formazione considerate le assenze di Redmond, Ings e Vestergaard. Sarà 4-4-2 con McCarthy tra i pali, Walker-Peters, ...