Southampton | il tecnico Hasenhuttl in isolamento Un familiare ha il Covid

(Di martedì 29 dicembre 2020) Non sarà in panchina questa sera contro il West Ham, Ralph. Il manager delè infiduciario in quanto un suoconvivente è risultato positivo al-19. Ilseguirà la partita in tv e interagirà con la squadra in collegamento audio e video. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

