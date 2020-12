Solo Celentano difende De Luca: "Il vaccino? L'ha fatto per incoraggiarci" (Di martedì 29 dicembre 2020) Francesca Galici Adriano Celentano si schiera dalla parte di Vincenzo De Luca nella questione del vaccino e difende la scelta del governatore di vaccinarci per primo Vincenzo De Luca è stato il primo politico italiano a farsi inoculare il vaccino in barba a tutti i protocolli che, nel giorno del V-day europeo, prevedeva che Solo il personale medico e sanitario lo ricevesse. L'ha fatto per essere d'esempio ma il suo nome non risultava nelle liste ufficiali degli aventi diritto ed è scoppiata la polemica. I leader politici dei maggiori partiti italiani pare si stiano organizzando per una campagna collettiva di sensibilizzazione e vaccinazione mediatica ma Solo nelle prossime settimane. Silvio Berlusconi e Nicola ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 29 dicembre 2020) Francesca Galici Adrianosi schiera dalla parte di Vincenzo Denella questione della scelta del governatore di vaccinarci per primo Vincenzo Deè stato il primo politico italiano a farsi inoculare ilin barba a tutti i protocolli che, nel giorno del V-day europeo, prevedeva cheil personale medico e sanitario lo ricevesse. L'haper essere d'esempio ma il suo nome non risultava nelle liste ufficiali degli aventi diritto ed è scoppiata la polemica. I leader politici dei maggiori partiti italiani pare si stiano organizzando per una campagna collettiva di sensibilizzazione e vaccinazione mediatica manelle prossime settimane. Silvio Berlusconi e Nicola ...

ilgiornale : Adriano Celentano si schiera dalla parte di Vincenzo De Luca nella questione del vaccino e difende la scelta del go… - Laurett02038494 : @Libero_official L’ha fatto per NOI !! Solo Celentano l’ha capito. Due Titani a confronto del popolino malfidente - ll7_zji1jfe_rh1 : @MaleficentCatt1 @Mancinialexand2 Dall'estero all'URSS, c'erano film francesi e italiani. C'erano molti progetti co… - marperlo1 : #gfvip acqua e sale la puoi cantare al GF solo se sei Celentano o Max Morra. Il resto bocciato (sorry Zenga non è c… - wangjiboo : Io che da piccola guardavo amici e la celentano mi sembrava troppo severa vs ora che sono nel kpop e mi sembra che chieda solo il minimo -