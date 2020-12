“Soffro moltissimo per lei” Guenda Goria preoccupata per mamma Maria Teresa | quello che ha visto al GF Vip le fa male

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 29 dicembre 2020)Ruta è una delle concorrenti più amate di questa edizione del Grande Fratello Vip. Con i suoi modi di fare e con la sua simpatia, la conduttrice in breve ha conquistato il cuore del pubblico edei concorrenti del reality, anche se inizialmente non è stato facile per lei farsi apprezza dai Vipponi della casa. Infatti ha stabilito anche un piccolo record: è la concorrente ad aver vinto più nomination nella storia del Grande Fratello Vip. Tutti i concorrenti la cercano per una parola di conforto che lei è sempre pronta a dare. Ha stretto amicizia con tutti in particolare con Stefania Orlando e Tommaso Zorzi: sono loro due le persone con cui ha un legame più stretto. Eppure talvoltaRuta si fa prendere da momenti di sconforto. Non è facile restare “reclusi” per tanto tempo ...