Smettetela di mettere paura alla gente (Di martedì 29 dicembre 2020) ... con il termometro sotto zero, ho sentito una conversazione tra altri due orsi polari, che riprende quello che da mesi leggo sui social e ascolto dalla gente. Uno diceva all'altro: hai visto il ... Leggi su infovercelli24 (Di martedì 29 dicembre 2020) ... con il termometro sotto zero, ho sentito una conversazione tra altri due orsi polari, che riprende quello che da mesi leggo sui social e ascolto d. Uno diceva all'altro: hai visto il ...

epiphaty : RT @lila_hargreeves: -in una situazione normale. Dato che non lo siamo smettetela di fare questa mitica domanda che non rispecchia il rispe… - salvoohudsonn : RT @lila_hargreeves: -in una situazione normale. Dato che non lo siamo smettetela di fare questa mitica domanda che non rispecchia il rispe… - salvinibloccam1 : Smettetela di mettere il leone sempre all'ultimo posto nelle classifiche. Non è colpa mia se non riuscite a gestire… - ansiadivivere_ : RT @_unstoppablexx_: Smettetela di fare tweet contro Dayane per favore che non posso mettere like a tutti grazie ? #GFVIP - FernwehLouarms : perché? cazzo sei una fottuta pagina update, quel ragazzino non è NESSUNO. smettetela di mettere la faccia di un mi… -

Ultime Notizie dalla rete : Smettetela mettere Smettetela di mettere paura alla gente - Infovercelli24.it InfoVercelli24.it