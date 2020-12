Sky: Cagliari, per Rog rottura del crociato. Stagione finita (Di martedì 29 dicembre 2020) Secondo quanto scrive Gianluca Di Marzio sul suo sito, la Stagione dovrebbe essere finita per Marko Rog, ex Napoli in forze al Cagliari. Il centrocampista aveva accusato un fastidio al ginocchio destro e, al 15? del match contro la Roma era stato costretto ad uscire dal campo. “Si è sottoposto ad accertamenti a Villa Stuart che avrebbero evidenziato la rottura del legamento crociato. In attesa di comunicazioni ufficiali da parte della società, che dovrebbero però confermare le indiscrezioni di questi ultimi minuti, Rog si sposterà in Germania, dove dovrebbe essere operato già nella giornata di domani, 30 dicembre”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di martedì 29 dicembre 2020) Secondo quanto scrive Gianluca Di Marzio sul suo sito, ladovrebbe essereper Marko Rog, ex Napoli in forze al. Il centrocampista aveva accusato un fastidio al ginocchio destro e, al 15? del match contro la Roma era stato costretto ad uscire dal campo. “Si è sottoposto ad accertamenti a Villa Stuart che avrebbero evidenziato ladel legamento. In attesa di comunicazioni ufficiali da parte della società, che dovrebbero però confermare le indiscrezioni di questi ultimi minuti, Rog si sposterà in Germania, dove dovrebbe essere operato già nella giornata di domani, 30 dicembre”. L'articolo ilNapolista.

