Skrtel | che sfortuna | rottura del tendine d’achille e stagione finita con l’Istanbul Basaksehir

(Di martedì 29 dicembre 2020) 36 anni e un infortunio davvero brutto. Termina nel peggiore dei modi il 2020 di Martin, centrale slovacco oggi alcon un passato di primo livello al Liverpool e una brevissima parentesi in Italia all’Atalanta durata meno di un mese. Il giocatore si è rotto ildurante il match di domenica nella SuperLig turca contro il Kasimpasa terminato 2-2. Dai vari profili ufficiali del club si denota il clima piuttosto agitato per le condizioni del giocatore che ha finito sicuramente la suama che, vista anche l’età avanzata, anche secondo L’Equipe, potrebbe decidere di chiudere qui la sua carriera.(Instagram) ITA Sport Press.

