Siviglia-Villarreal: le formazioni ufficiali (Di martedì 29 dicembre 2020) Sfida tra Siviglia-Villareal, gara valevole per la sedicesima giornata di Liga 2020/2021. Sfida ad alta quota per le due squadre, con gli ospiti che si trovano al quarto posto e gli andalusi che occupano la sesta posizione a tre punti di distacco dagli avversari odierni. Queste le formazioni ufficiali: Siviglia: Bono; Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos, Acuña, Fernando, Jordán, Rakitic, Suso, Ocampos, En-Nesyri. Villareal: Asenjo; Albiol, Pau, Parejo, Gerard, Foyth, Trigueros, Peña, Moi Gomez, Pedraza, Niño.

