Simeone protesta | “Perché squalificare Trippier? Così si danneggia l’Atletico”

(Di martedì 29 dicembre 2020) L'Atletico Madrid deve fare i conti con l'esclusione di Kieran. Il terzino inglese paga una squalifica di dieci turni per "presunte violazioni delle regole delle scommesse della Football Association".il giocatore resterà fuori fino a marzo. Una brutta tegola per la formazione di Diego. Il tecnico si è lamentato della sanzione e non ha esitato a esternare le sue impressioni in conferenza stampa: "Pensiamo che questo sia ingiusto e speriamo possa essere rivisto a causa dei danni arrecati all'Atletico".caption id="attachment 1069729" align="alignnone" width="3000" Atletico Madrid(getty images)/caption