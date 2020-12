Simeone: “Il sostituto di Diego Costa? Con il club ci ragioneremo nei prossimi giorni” (Di martedì 29 dicembre 2020) Diego Simeone, allenatore dell’Atletico Madrid, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Getafe. Il tecnico argentino ha iniziato dedicando un saluto a Diego Costa: “Abbiamo passato tanto tempo assieme a Diego Costa e nella migliore maniera. Ora ha bisogno di trovare nuove sfide. Lo ringraziamo come lo ha sempre ringraziato tutta la nostra gente in questi anni: ci ha dato il cuore, è uno di loro. Il mio rinnovo? Sono felice qui, più avanti vedremo con la società come fare per cercare il meglio per tutti, come ho sempre fatto da quando sono qui. Il sostituto di Costa? È ancora presto. Il club lavora al meglio e mi dirà cosa pensa, allora ragioneremo su chi occuperà il posto lasciato libero da ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 29 dicembre 2020), allenatore dell’Atletico Madrid, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Getafe. Il tecnico argentino ha iniziato dedicando un saluto a: “Abbiamo passato tanto tempo assieme ae nella migliore maniera. Ora ha bisogno di trovare nuove sfide. Lo ringraziamo come lo ha sempre ringraziato tutta la nostra gente in questi anni: ci ha dato il cuore, è uno di loro. Il mio rinnovo? Sono felice qui, più avanti vedremo con la società come fare per cercare il meglio per tutti, come ho sempre fatto da quando sono qui. Ildi? È ancora presto. Illavora al meglio e mi dirà cosa pensa, allorasu chi occuperà il posto lasciato libero da ...

GiorgioFreschi : ???? | Finisce anche la seconda avventura all’#AtleticoMadrid per #DiegoCosta: il brasiliano è pronto a lasciare imm… - corradone91 : Secondo #Marca, l'#Atletico farà un'offerta per #Milik come sostituto di #DiegoCosta. #Simeone non è nuovo a queste… -