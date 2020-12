Sileri: "Vaccino obbligatorio se uno su tre lo rifiuta" (Di martedì 29 dicembre 2020) L’avvio della campagna vaccinale anti-Covid rappresenta “un momento storico”, ma la prudenza è d’obbligo “perché abbiamo ancora diversi mesi di convivenza con il virus. Non illudiamoci di uscirne in poche settimane. Per sconfiggere il Covid ci sarà bisogno di un’adesione massiccia al Vaccino”. Così il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, in un’intervista a La Stampa. C’è chi tra medici, infermieri e personale delle Rsa è restio al Vaccino. ”È anche comprensibile che ci possa essere riluttanza da parte di alcune persone, perché questo è un Vaccino nuovo. Ma se a mostrarsi reticente è il personale sanitario, che ha una laurea per capire che i rischi sono quelli di un qualunque altro Vaccino, allora a quelle persone dico che hanno sbagliato lavoro. E metterei in dubbio - cosa ancor più grave - la ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 29 dicembre 2020) L’avvio della campagna vaccinale anti-Covid rappresenta “un momento storico”, ma la prudenza è d’obbligo “perché abbiamo ancora diversi mesi di convivenza con il virus. Non illudiamoci di uscirne in poche settimane. Per sconfiggere il Covid ci sarà bisogno di un’adesione massiccia al”. Così il viceministro della Salute, Pierpaolo, in un’intervista a La Stampa. C’è chi tra medici, infermieri e personale delle Rsa è restio al. ”È anche comprensibile che ci possa essere riluttanza da parte di alcune persone, perché questo è unnuovo. Ma se a mostrarsi reticente è il personale sanitario, che ha una laurea per capire che i rischi sono quelli di un qualunque altro, allora a quelle persone dico che hanno sbagliato lavoro. E metterei in dubbio - cosa ancor più grave - la ...

