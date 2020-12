Sileri: “Vaccino obbligatorio se la campagna non raggiunge i due terzi della popolazione” (Di martedì 29 dicembre 2020) Sileri: “Se adesione bassa nei prossimi mesi, Vaccino obbligatorio” “Se nei prossimi mesi la campagna non dovesse raggiungere i due terzi della popolazione, allora si dovrebbero prendere delle contromisure, Tra queste c’è il Vaccino obbligatorio”: ad affermarlo è il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, in un’intervista a La Stampa. “Al momento non è prevista alcuna obbligatorietà”, ha ricordato, “ma non è un problema attuale. Sono fiducioso”. Le parole del viceministro sono in linea con quanto trapelato in queste ore sulla posizione del governo relativa all’obbligatorietà, un opzione che in futuro si potrà valutare qualora il volume di adesioni risulterà insufficiente a ... Leggi su tpi (Di martedì 29 dicembre 2020): “Se adesione bassa nei prossimi mesi,” “Se nei prossimi mesi lanon dovessere i due, allora si dovrebbero prendere delle contromisure, Tra queste c’è il”: ad affermarlo è il viceministroSalute, Pierpaolo, in un’intervista a La Stampa. “Al momento non è prevista alcuna obbligatorietà”, ha ricordato, “ma non è un problema attuale. Sono fiducioso”. Le parole del viceministro sono in linea con quanto trapelato in queste ore sulla posizione del governo relativa all’obbligatorietà, un opzione che in futuro si potrà valutare qualora il volume di adesioni risulterà insufficiente a ...

SkyTG24 : Vaccino Covid, Sileri: “Medici e infermieri no vax hanno sbagliato lavoro” - HuffPostItalia : Sileri: 'Se i medici hanno dei dubbi sul vaccino, hanno sbagliato lavoro' - fattoquotidiano : Vaccino anti Covid, Zampa: “Sia obbligatorio per chi lavora nel pubblico”. Sileri: “Medici che rifiutano hanno sbag… - DoctorWho744 : RT @StefanoMaffiol7: Covid, cade l'ultimo tabù. Anche i grillini scoprono il vaccino obbligatorio - massimosab : RT @sabrimaggioni: #Sileri: “Senza un’adesione di massa al vaccino saremo costretti a imporlo” Il vaccino non è un TSO Non si accampi la… -