Sileri: “Il vaccino? Se gli italiani non aderiscono saremo costretti a imporlo” (Di martedì 29 dicembre 2020) Roma, 29 dic – Secondo il viceministro della Salute Sileri se non vi sarà una massiccia, spontanea adesione al vaccino – almeno due terzi della popolazione – non si potrà escludere l’obbligatorietà del trattamento. Si andrà verso «contromisure», così le chiama Sileri, che si potrebbero tradurre nell’adozione un «passaporto sanitario», ha spiegato ieri ad AdnKronos, che sarà richiesto per comprovare «l’avvenuta somministrazione del vaccino», «per svolgere diversi tipi di attività». Senza vaccino, quindi, le libertà dei cittadini potrebbero continuare a subire forti limitazioni. Anche Ue e Oms valutano passaporto sanitario Il viceministro specifica però che «non è però un tema di competenza esclusivamente interna: istituzioni internazionali quali la Commissione Europea e l’Oms stanno valutando una ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 29 dicembre 2020) Roma, 29 dic – Secondo il viceministro della Salutese non vi sarà una massiccia, spontanea adesione al– almeno due terzi della popolazione – non si potrà escludere l’obbligatorietà del trattamento. Si andrà verso «contromisure», così le chiama, che si potrebbero tradurre nell’adozione un «passaporto sanitario», ha spiegato ieri ad AdnKronos, che sarà richiesto per comprovare «l’avvenuta somministrazione del», «per svolgere diversi tipi di attività». Senza, quindi, le libertà dei cittadini potrebbero continuare a subire forti limitazioni. Anche Ue e Oms valutano passaporto sanitario Il viceministro specifica però che «non è però un tema di competenza esclusivamente interna: istituzioni internazionali quali la Commissione Europea e l’Oms stanno valutando una ...

SkyTG24 : Vaccino Covid, Sileri: “Medici e infermieri no vax hanno sbagliato lavoro” - HuffPostItalia : Sileri: 'Se i medici hanno dei dubbi sul vaccino, hanno sbagliato lavoro' - fattoquotidiano : Vaccino anti Covid, Zampa: “Sia obbligatorio per chi lavora nel pubblico”. Sileri: “Medici che rifiutano hanno sbag… - to199999 : Sileri: “Senza un’adesione di massa al vaccino saremo costretti a imporlo” - La Stampa. sileri non sa o non ha cap… - lciucciovino : RT @SkyTG24: Vaccino Covid, Sileri: “Medici e infermieri no vax hanno sbagliato lavoro” -