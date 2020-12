Sicilia, il nuovo capogruppo del M5s in Regione è (di nuovo) un uomo: “È il terzo di seguito, donne discriminate” (Di martedì 29 dicembre 2020) Anno nuovo. Scelte vecchie. O almeno così pare in Sicilia, dove mentre un imminente rimpasto promette una giunta di soli uomini, regalando all’isola il primato di governo più maschio d’Italia, scoppia la polemica di genere anche all’interno del M5s. È stato, infatti, appena eletto il terzo uomo di seguito come capogruppo all’Assemblea regionale Siciliana: sarà Giovanni Di Caro che da gennaio prenderà il posto di Giorgio Pasqua. Immediata arriva la reazione: “L’elezione di un nuovo capogruppo uomo umilia, ruolo e dignità delle donne in seno al gruppo del Movimento”, dice Josè Marano in un post sul suo profilo Facebook, dando fuoco alle polveri. E per Marano c’è una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 29 dicembre 2020) Anno. Scelte vecchie. O almeno così pare in, dove mentre un imminente rimpasto promette una giunta di soli uomini, regalando all’isola il primato di governo più maschio d’Italia, scoppia la polemica di genere anche all’interno del M5s. È stato, infatti, appena eletto ildicomeall’Assemblea regionalena: sarà Giovanni Di Caro che da gennaio prenderà il posto di Giorgio Pasqua. Immediata arriva la reazione: “L’elezione di unumilia, ruolo e dignità dellein seno al gruppo del Movimento”, dice Josè Marano in un post sul suo profilo Facebook, dando fuoco alle polveri. E per Marano c’è una ...

