Si è dimesso il presidente del Consiglio dei notai Cesare Felice Giuliani: è accusato di aver “pilotato l’assegnazione degli incarichi” (Di martedì 29 dicembre 2020) “La Magistratura oggi avanza dei dubbi, sebbene ci sia stata una precedente richiesta di archiviazione. Tali dubbi possono essere superati solo dalla stessa Magistratura. Questo è il motivo che mi spinge a fare un passo indietro dalla carica di presidente e di Consigliere Nazionale”. L’annuncio delle dimissioni dal vertice del notariato di Cesare Felice Giuliani arriva 36 ore dopo la pubblicazione della notizia del processo che lo vedrà imputato a Roma per abuso d’ufficio, concussione e falso in atto pubblico. Dall’indagine del sostituto procuratore Roberto Felici risulta che il presidente Giuliani, in concorso con i consiglieri del distretto romano Antonio Sgobbo e Romolo Rummo, ha “abusato” del suo ruolo e “dei poteri derivati” dalla proprio carica, costringendo “ripetutamente i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 29 dicembre 2020) “La Magistratura oggi avanza dei dubbi, sebbene ci sia stata una precedente richiesta di archiviazione. Tali dubbi possono essere superati solo dalla stessa Magistratura. Questo è il motivo che mi spinge a fare un passo indietro dalla carica die di Consigliere Nazionale”. L’annuncio delle dimissioni dal vertice del notariato diarriva 36 ore dopo la pubblicazione della notizia del processo che lo vedrà imputato a Roma per abuso d’ufficio, concussione e falso in atto pubblico. Dall’indagine del sostituto procuratore Roberto Felici risulta che il, in concorso con i consiglieri del distretto romano Antonio Sgobbo e Romolo Rummo, ha “abusato” del suo ruolo e “dei poteri derivati” dalla proprio carica, costringendo “ripetutamente i ...

Ultime Notizie dalla rete : dimesso presidente Si è dimesso il presidente del Consiglio dei notai Cesare Felice Giuliani: è accusato di aver… Il Fatto Quotidiano Rinaldo Tordera nominato presidente dell’Accademia di Belle Arti dell’Aquila, il commento della Pezzopane

L'AQUILA - "Rinaldo Tordera è stato nominato dal Ministro dell'Università e della Ricerca Gaetano Manfredi presidente della Accademia di Belle Arti ...

Barravecchia si dimette da Dg del Vittoria

Calcio, Promozione/D Salvatore Barravecchia si è dimesso dal ruolo di direttore generale del Vittoria calcio. Il dirigente ha giustificato la sua decisione per “sopraggiunti motivi personali e profes ...

