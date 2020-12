Servizio Civile Volontario, online il nuovo Bando di Roma Capitale: 98 posti aperti ai giovani (Di martedì 29 dicembre 2020) È online il nuovo Bando per il Servizio Civile Volontario 2020 di Roma Capitale. I progetti previsti da Roma Capitale per l’annualità 2021/2022 sono in tutto 4, e si dividono in diverse categorie per un impiego totale di 98 giovani. Gli ambiti di interesse vanno dal sostegno nel campo del sociale, con particolare attenzione all’alfabetizzazione digitale, alla collaborazione nell’ambito della Protezione Civile, fino al progetto destinato alla tutela della sostenibilità ambientale. Sono invitati a partecipare i ragazzi che hanno compiuto il diciottesimo anno di età e non hanno ancora superato il ventottesimo anno alla data di presentazione della domanda che vogliono mettersi a ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 29 dicembre 2020) Èilper il2020 di. I progetti previsti daper l’annualità 2021/2022 sono in tutto 4, e si dividono in diverse categorie per un impiego totale di 98. Gli ambiti di interesse vanno dal sostegno nel campo del sociale, con particolare attenzione all’alfabetizzazione digitale, alla collaborazione nell’ambito della Protezione, fino al progetto destinato alla tutela della sostenibilità ambientale. Sono invitati a partecipare i ragazzi che hanno compiuto il diciottesimo anno di età e non hanno ancora superato il ventottesimo anno alla data di presentazione della domanda che vogliono mettersi a ...

