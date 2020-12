Serie C: l’8 gennaio la sentenza su Pro Vercelli-Livorno (Di martedì 29 dicembre 2020) Il giudice sportivo della Lega Pro Pasquale Marino si pronuncerà sul match tra Pro Vercelli e Livorno del girone A di Serie C il prossimo 8 gennaio. Il match si era concluso con una vittoria per 2-0 dei toscani, ma il club piemontese ha presentato ricorso “stante la presunta posizione non regolamentare di taluni calciatori schierati in campo, in seguito alla mancata sostituzione della fideiussione non regolare, così come richiesto dalla Lega”. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 29 dicembre 2020) Il giudice sportivo della Lega Pro Pasquale Marino si pronuncerà sul match tra Prodel girone A diC il prossimo 8. Il match si era concluso con una vittoria per 2-0 dei toscani, ma il club piemontese ha presentato ricorso “stante la presunta posizione non regolamentare di taluni calciatori schierati in campo, in seguito alla mancata sostituzione della fideiussione non regolare, così come richiesto dalla Lega”. SportFace.

