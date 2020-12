Serie A, domenica prossima riparte il campionato dopo la pausa natalizia. Crotone in trasferta contro l’Inter. La società pitagorica al lavoro per rafforzare la squadra (Di martedì 29 dicembre 2020) Giocatori in piena attività pensando alla difficile trasferta in quel di San Siro contro la vice capolista Inter. Stamattina sul terreno del centro sportivo “Antico Borgo” terza giornata di lavoro. Parlare del quoziente di difficoltà del Crotone nell’affrontare l’Inter, è cosa da fare saltare la colonnina del mercurio. Ma esiste anche il detto: “i conti si fanno in due” e nel caso della prossima sfida il lasciapassare per la vittoria degli interisti dipende dalla prestazione dagli avversari. I risultati degli incontri precedenti (quattro) non sono a senso unico. campionato 2016/2017 ( prima storica partecipazione del Crotone in Serie A) il pallottoliere conta una vittoria (3-0) casalinga (12esima giornata) a favore ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 29 dicembre 2020) Giocatori in piena attività pensando alla difficilein quel di San Sirola vice capolista Inter. Stamattina sul terreno del centro sportivo “Antico Borgo” terza giornata di. Parlare del quoziente di difficoltà delnell’affrontare, è cosa da fare saltare la colonnina del mercurio. Ma esiste anche il detto: “i conti si fanno in due” e nel caso dellasfida il lasciapassare per la vittoria degli interisti dipende dalla prestazione dagli avversari. I risultati degli incontri precedenti (quattro) non sono a senso unico.2016/2017 ( prima storica partecipazione delinA) il pallottoliere conta una vittoria (3-0) casalinga (12esima giornata) a favore ...

Ultime Notizie dalla rete : Serie domenica Quando ricomincia la Serie A? Calendario partite 3 gennaio: orari, tv, streaming DAZN e Sky OA Sport Monza-Salernitana: big match domani in Serie B tra lombardi e campani

Le probabili formazioni della gara di Serie B tra Monza e Salernitana. Presenti Boateng e Balotelli tra i convocati dei padroni di casa.

Roma, ripresa con vista sulla Sampdoria: quattro indisponibili per Fonseca

La Roma è tornata ad allenarsi a Trigoria in vista del match di domenica contro la Sampdoria: quattro indisponibili tra i giallorossi ...

Le probabili formazioni della gara di Serie B tra Monza e Salernitana. Presenti Boateng e Balotelli tra i convocati dei padroni di casa. La Roma è tornata ad allenarsi a Trigoria in vista del match di domenica contro la Sampdoria: quattro indisponibili tra i giallorossi ...